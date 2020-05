Bassanese di 40 anni trovato morto a Berlino

Un bassanese di 40 anni, Luca Bertoncello, è stato trovato morto a Berlino, in un cantiere del centro città. La polizia tedesca sta indagando: stando alle prime indiscrezioni l’uomo sarebbe precipitato dall’alto, da un piano di una palazzina in costruzione. Per ora è giallo sulle cause che hanno portato al decesso. I famigliari di Bassano, l’hanno sentito la sera prima della tragedia. Bertoncello viveva in Germania dal 2009.