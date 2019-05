Basket – Veneto miglior selezione regionale Under 14: alza la coppa la promessa Michele Munari dei Bears Isola

Mancava da 12 anni questo prestigioso Trofeo al Veneto. E’ arrivato quest’anno a Salsomaggiore Terme il titolo di migliore selezione regionale d’Italia Under 14.

E ad alzare la coppa, come capitano della squadra, è stato l’atleta dei Bears Isola Basket Michele Munari classe 2005.

Alla presenza del coach della nazionale italiana Meo Sacchetti Munari ha ricevuto il premio per una squadra che ha saputo vincere con assoluta sicurezza la finale con il Lazio.

Stagione di grande soddisfazione per l’atleta vicentino che con i Bears Isola, nel campionato Under15 Gold è in corsa per la conquista del titolo regionale.

Punta alla qualità la giovane società di Isola Vicentina che guidata da coach Gorlin come Direttore Tecnico ha due squadre ai vertici del campionato (Under15 e Under18 Gold). Dal 2015, con la presidenza di Carla De Tomi, l’obiettivo è quello di far crescere giovani atleti in un ambiente professionale, con allenatori selezionati e in grado di trasferire grande motivazione. La società dà opportunità di giocare a circa 70 giovani atleti dai 6 ai 18 anni e si avvale della collaborazione di 4 allenatori e un preparatore atletico.

Far crescere il basket vicentino significa proseguire su questa strada magari collaborando con altre società per unire forze, risorse e opportunità per tutti i giovani che si avvicinano a questo avvincente sport.