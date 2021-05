Basket maschile, oggi la Tramarossa debutta ai playoff contro Roma

Torna in campo oggi la Tramarossa Vicenza per gara-1 del primo turno playoff di Serie B maschile. I biancorossi di Cesare Ciocca scenderanno in campo alle 18 contro la Luiss Roma al “Città di Vicenza” per la prima sfida dei quarti di finale. La partita sarà in diretta su LNP Pass; gara-2 in programma lunedì, sempre a Vicenza, alle 19. Gara-3, da giocare a Roma, verrà disputata venerdì.

Per Vicenza è la quarta esperienza ai playoff di serie B: la squadra biancorossa non è mai riuscita a passare il primo turno e la sfida contro Roma è l’occasione per sfatare questo tabù.

La Tramarossa arriva ai playoff da seconda della classe, con la sicurezza di aver convinto per tutto l’anno, mostrandosi come una delle squadre più solide del girone C e di tutta la Serie B. Se i favori del pronostico sono dalla parte dei vicentini però, bisogna comunque affrontare una Luiss Roma tutt’altro che arrendevole.

La Luiss deve il nome all’Università di cui fa parte: l’ateneo romano è stato il primo in Italia a concedere delle borse di studio per merito sportivo e tutto il roster della squadra di basket è composto da studenti dell’università.

La sfida si preannuncia un duello tattico, tra due compagini preparate e ben allenate dai coach Ciocca e Paccariè; due squadre forti in difesa e che metteranno energia per portare a casa la partita e la serie.