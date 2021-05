Basket femminile, Vicenza sfida Sanga Milano nelle semifinali playoff

Lunedì alle 20:30 prenderà il via la semifinale playoff di pallacanestro femminile per la promozione in A1. Per la Velco.fin Vicenza l’avversaria sarà Sanga Milano. gara1 si gicoherà nella città meneghina, alla Palestra “Aldo Giordani”, alle 20:30, mentre gara2 e l’eventuale gara3 si giocheranno rispettivamente giovedì 27 (alle 20) e domenica 30 (alle 18), entrambe sotto i Berici.

Quarti di finale sorprendenti quelli del Girone Nord di A2 femminile: in ben tre sfide hanno prevalso le squadre sfavorite (Alpo, Vicenza e Milano) con la sola Moncalieri che, da prima in classifica a fine regular season, ha rispettato il pronostico, sudando però sette camice contro l’agguerrita Sarcedo.

Vicenza giocherà col fattore campo a favore in una serie che si preannuncia equilibrata: Milano ha percentuali leggermente migliori al tiro e va un po’ meglio a rimbalzo delle biancorosse, ma perde anche più palloni. Le punte di diamante della squadra meneghina sono la guardia Toffali, le ali Beretta e Cilic.

Per Vicenza, secondo coach Sinigaglia, l’imperativo è tenere i nervi saldi e ragionare in ogni momento della partita.