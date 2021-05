Basket femminile, stasera l’AS Vicenza a Udine per andare in semifinale

Questa sera, la Velco Vicenza di basket femminile può chiudere i conti e volare in semifinale dei playoff che garantiscono l’accesso in A1. Per le biancorosse di coach Sinigaglia, l’imperativo è tornare da Udine con un successo, dopo la roboante vittoria per 67-42 ottenuta in gara-1. In caso di sconfitta, la Velco dovrà tornare in campo mercoledì 19 maggio per la decisiva gara-3 sempre a Udine.

“Abbiamo giocato la più bella partita della stagione, ma stiamo con i piedi per terra” dice coach Sinigaglia, ripensando alla prima sfida contro Udine “Si riparte alla pari e scordiamoci l’Udine di mercoledì: una giornataccia capita a tutti. Ma sono contento: abbiamo giocato con molta testa, perso pochi palloni, difeso bene e attaccato con pazienza. Se riusciremo a ripeterci, potremo vincere partita e serie”.

Gara-1 singolare in questi playoff, perché tutte le squadre sfavorite sulla carta hanno vinto la prima sfida: Milano ha battuto Crema, Alpo Castelnuovo ha superato Scrivia e Sarcedo ha fatto il colpaccio infilando la capolista Moncalieri. Tutto ciò, dimostra ancora di più l’equilibrio di un campionato in cui nessuna squadra parte necessariamente favorita e nessuna parte battuta a prescindere.

Per Vicenza la salute è buona e la mente sgombra, ma di fronte ci sarà una Delser Udine che comunque è sempre la squadra arrivata a soli due punti dal primo posto, a pari merito con Crema. La sfida si giocherà stasera alla palestra “Benedetti” di via Marangoni alle 19. In caso di successo biancorosso, invece, la Velco tornerà in campo il weekend prossimo contro la vincente della serie tra Crema e Sanga Milano.