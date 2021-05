Basket femminile, lunedì torna la sfida infinita tra Vicenza-Milano

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Vicenza – Milano, una sfida infinita, quando si parla di pallacanestro al femminile. I destini delle due società torneranno ad incrociarsi lunedì, quando le biancorosse saranno impegnate nel capoluogo lombardo per gara1 delle semifinali playoff, valevoli per cercare di ottenere le promozione in A1. Da più di mezzo secolo le sfide tra beriche e meneghine sono teatro di palcoscenici importanti.

La prima sfida negli anni sessanta, quando Vicenza, allora sponsorizzata da Portorico Caffè, entrò nell’élite del basket italiano al femminile. Allora, le biancorosse schieravano Biba Gentilin, Nidia Pausich, Nicoletta Persi, Gigia Agostinelli, Sonia Verdi, mentre Milano contrapponeva uno squadrone con Liliana Ronchetti, Marisa Geroni, Fiorella e Marcella Alderighi e le sfide avevano come teatro la suggestiva cornice della Basilica Palladiana.

Proprio a Milano, contro la Fiat Torino, Vicenza conquistò il suo primo Scudetto nel 1965: faranno seguito altri quattro campionati consecutivi, in cui proprio la Standa Milano sarà l’avversaria principale delle biancorosse. Le meneghine dovranno aspettare il 1973 per conquistare il loro primo, e unico, campionato. Vicenza era la squadra più forte, ma Milano era l’irriducibile avversaria.

Lunedì, alla Palestra Giordani, alle 20:30, le due squadre si rincontreranno: non ci si gioca il campionato, che ha già preso la strada di Venezia, ma la possibilità di andare a giocarsi la promozione che varrebbe il ritorno in massima serie. Per certi versi, queste due squadre hanno già vinto il loro campionato, sovvertendo il pronostico al primo turno. Ma ora c’è una semifinale da giocare e con essa la possibilità di provare a rientrare al livello più alto della pallacanestro italiana.