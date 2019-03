Basilica palladiana, verranno restaurate le due scale di accesso al loggiato

Le due scale di accesso al loggiato della Basilica palladiana saranno interessate a breve da un intervento di restauro che consentirà di eliminare le scritte sugli elementi lapidei che le costituiscono.

“La pulizia delle due scalinate della Basilica, luoghi che spesso sono scelti dai turisti per portarsi a casa uno scatto fotografico ricordo della visita in città, consentirà di restituire il decoro che un monumento come questo deve avere – ha spiegato il sindaco giunto ieri in sopralluogo alle scalinate della Basilica palladiana -. Inoltre il potenziamento dell’illuminazione renderà più efficace l’utilizzo delle telecamere che più agevolmente intercetteranno coloro che causano il degrado. Ricordo che, grazie al lavoro della polizia locale, a breve riusciremo ad individuare coloro che hanno imbrattato il portico di Palazzo Chiericati”.

“Oltre alla pulizia poseremo sulle due scale un materiale protettivo antiscritta – è poi intervenuto l’assessore alle infrastrutture Claudio Cicero che ha accompagnato il sindaco -. Nulla toglie il fatto che ci si dovrebbe rendere conto che non è ammissibile deturpare un monumento storico come questo ed in generale si dovrebbe capire il notevole danno dal punto di vista del decoro che si fa nel momento in cui si decide di scrivere su qualsiasi tipo di parete, di qualsiasi edificio. Allo stesso modo, in particolare i più giovani, futuro della nostra società, dovrebbero capire l’importanza di mantenere puliti gli spazi pubblici evitando di gettare carte a terra e di sporcare. Sono comportamenti che dovrebbero essere dettati dal buonsenso”.