Basilica palladiana, aperta in via straordinaria lunedì 9 settembre

Lunedì 9 settembre la Basilica palladiana e il bar in terrazza saranno aperti in via straordinaria dalle 18 alle 23.

“Abbiamo deciso di garantire l’apertura della Basilica anche lunedì 9 settembre, giorno di consueta chiusura settimanale, per poter consentire agli operatori che raggiungono la città per la fiera dell’oro di avere l’opportunità di vedere il monumento simbolo di Vicenza – spiega l’assessore alla cultura Simona Siotto -. Inoltre, vista la prossimità con la vicinanza con l’8 settembre, festa patronale, ci sembrava opportuno offrire un giorno in più per poter vedere il monumento e apprezzare la vista scenografica dalla terrazza”.

In occasione dei concerti in piazza dei Signori di Fiorella Mannoia, giovedì 5 settembre alle 21, e di Max Gazzè, venerdì 6 settembre alle 21, la Basilica palladiana rimarrà aperta unicamente per l’accesso al servizio bar in terrazza.Pertanto giovedì 5 settembre la terrazza e il bar saranno accessibili dalle 18 alle 23, mentre venerdì 6 settembre dalle 18 all’una, per la consueta capienza massima di 150 persone.L’accesso è previsto da piazza delle Erbe.

La Basilica palladiana sabato 7 e domenica 8 settembre sarà aperta dalle 10 alle 16.Sabato 7 settembre il bar in terrazza sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 22 fino all’una. Domenica 8 settembre, invece, il bar e la terrazza rimarranno chiusi.