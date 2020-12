Baseball, approvato il progetto di riqualificazione dell’impianto di illuminazione

All’impianto di baseball “Ai Pomari” di via Bellini sarà riqualificato l’impianto di illuminazione del campo da gioco.

Lo ha deciso la giunta che ha stanziato 185 mila euro per la sostituzione delle attuali torri faro che non soddisfano più le caratteristiche di illuminazione imposte dalla FIBS – Federazione Italiana Baseball e Softball per lo svolgimento di competizioni ad alto livello, anche internazionali.

Grazie al progetto, a cura del servizio lavori pubblici e manutenzioni, si sostituiranno con nuovi elementi a Led le lampade delle otto torri faro esistenti.

“La città di Vicenza ha oltre 70 strutture sportive che meritano la massima attenzione – ha dichiarato l’assessore con delega ai lavori pubblici e alle attività sportive Matteo Celebron –. Lo stadio di via Bellini rappresenta sì un punto di riferimento per il baseball ma anche un importante luogo di aggregazione per il quartiere”.

In base alla disponibilità economiche attualmente a disposizione, si è scelto di sostituire le lampade delle due torri faro più vicine al diamante di gioco (torre 1 e 8), con la previsione di completare l’opera successivamente.

Inoltre, verranno installati nuovi quadri elettrici al posto di quelli presenti, ormai obsoleti, con un intervento di adeguamento e riqualificazione dell’impianto elettrico esistente.

I lavori prenderanno il via a partire dalla prossima estate.

Impianto di baseball di via Bellini

Lo stadio comunale di baseball “Ai Pomari”, in via Bellini, a ovest della città, ospita la società sportiva “Palladio Baseball Acciaierie Valbruna”, fondata nel 1983. L’1 giugno 1997 nell’impianto si è disputata la prima partita ufficiale di baseball.