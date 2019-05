Barriere architettoniche, sul sito del Comune un questionario per segnalarle

E’ da pochi giorni nella sezione In evidenza del sito www.comune.vicenza.it un questionario per segnalare all’amministrazione comunale in forma completamente anonima la presenza di barriere architettoniche in città.

L’iniziativa rientra nell’attività di mappatura preliminare alla redazione del nuovo Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.).

“Grazie a un contributo regionale – dichiara l’assessore alle infrastrutture Claudio Cicero – abbiamo avviato la redazione del P.E.B.A. In questa fase iniziale gli sforzi sono concentrati sulla mappatura delle barriere architettoniche presenti negli edifici pubblici, nelle aree verdi e negli ambiti urbani come marciapiedi e piazze della città. Oltre ai rilievi eseguiti dagli uffici tecnici e dello studio esterno incaricato della redazione del piano, un contributo importante deriverà dalle associazioni che rappresentano le persone con disabilità, dai gestori dei servizi pubblici del territorio e dagli altri enti portatori di interessi, nonché dai cittadini che vorranno segnalare la presenza di barriere architettoniche o, più semplicemente, una difficoltà nell’utilizzo di spazi pubblici a causa della ridotta accessibilità. E’ per questo motivo che abbiamo messo a punto il questionario che chiunque può compilare in modo automatico e in forma completamente anonima”.

I questionari saranno verificati e considerati al pari delle segnalazioni provenienti da enti e associazioni, con l’obiettivo di predisporre un P.E.B.A. frutto di da un percorso partecipativo che coinvolga tutti coloro che hanno un interesse diretto a rendere più accessibile la città.