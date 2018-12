BARBARANO/MOSSANO – Tenta di forzare video-poker: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Barbarano Mossano, unitamente a quelli di Campiglia dei Berici e Sossano, nel tardo pomeriggio di ieri, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per l’ipotesi di reato di tentato furto aggravato E.A, 27enne cittadino albanese residente ad Agugliaro. L’uomo, nel pomeriggio di ieri, dopo essere entrato in un locale pubblico di Barbarano Mossano, munito di un piede di poco, ha tentato di danneggiare un video poker con il chiaro obiettivo di prenderne il denaro.

Il titolare del locale ha contattato il 112 e sul posto sono giunte immediatamente le pattuglie delle Stazioni di Campiglia dei Berici e Sossano. Le indagini proseguono per verificare se l’indagato si è reso responsabile, in passato, di analoghi comportamenti.