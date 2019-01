BARBARANO-MOSSANO: Litiga con la convivente e la minaccia con accetta

Barbarano Mossano : durante un litigio con la convivente, la minaccia con un’accetta. Denunciato in stato di libertà.

I Carabinieri della Stazione di Barbarano Mossano, il 16 gennaio 2019, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per minaccia aggravata I.C, 61enne commerciante residente nel medesimo comune.

L’intervento dei Carabinieri della locale Stazione veniva richiesto dalla convivente 49enne dell’indagato, in quanto nel corso di un litigio verificatosi nella loro abitazione per futili motivi l’uomo la minacciava con un’ accetta.

Al loro arrivo e dopo aver calmato le parti i militari dell’Arma recuperavano l’accetta, sottoposta a sequestro, ed informavano dell’accaduto l’Autorità Giudiziaria.