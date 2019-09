Bar sulla terrazza della Basilica palladiana aperto anche nel mese di ottobre

Venerdì e il sabato dalle 18 alle 24 e la domenica dalle 18 alle 22

Il bar sulla terrazza della Basilica palladiana rimarrà aperto anche nel mese di ottobre. La proroga è stata decisa dall’amministrazione comunale che garantirà l’apertura dall’1 al 31 ottobre, il venerdì e il sabato dalle 18 alle 24 e la domenica dalle 18 alle 22 (ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura). Il bar e quindi la terrazza rimarranno chiusi in caso di previsioni meteorologiche avverse. La chiusura sarà comunicata anticipatamente.

“Visto il successo delle visite in Basilica nel corso della stagione estiva, abbiamo deciso di garantire per un altro mese l’apertura del bar in terrazza per dare la possibilità di apprezzare ancora la gradevolezza della permanenza in uno dei punti panoramici più gradevoli della città, augurandoci che il tempo sia clemente – dichiara il sindaco Francesco Rucco -. Dal 2 agosto, giorni di apertura ufficiale del bar, numerosi cittadini hanno scelto di visitare la terrazza, segno del gradimento della proposta”.

Dal 2 agosto fino al 25 settembre hanno scelto di salire in terrazza durante l’orario di apertura del bar, serale e diurno, 16.417 visitatori. Complessivamente, nello stesso periodo, la Basilica ha registrato 23.588 ingressi.

Biglietto d’ingresso

Per accedere alla Basilica palladiana i visitatori residenti a Vicenza e provincia pagano 2 euro (esibire documento attestante la residenza), i visitatori residenti al di fuori del territorio provinciale 4 euro.

Durante l’apertura del bar in orario serale, dalle 18, l’ingresso è di 1 euro per i residenti a Vicenza e provincia e di 2 euro per i residenti fuori provincia.

L’abbonamento personale per l’intera stagione (validità dal 19 aprile 2019 al 6 gennaio 2020) costa 7 euro.