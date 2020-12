Bar aperto nonostante il coprifuoco, il titolare non apre alla Polizia: multato

Alcune Volanti della Polizia di Stato si erano presentate, martedì sera, all’ingresso di un locale, nel centro storico di Vicenza, perché dei passanti avevano segnalato la presenza di avventori ed il locale ancora aperto nonostante fossero quasi le 20. Inutile è stato il tentativo di accedere all’interno; gli Agenti, che hanno ripetutamente bussato alla porta, si sono visti costretti ad allontanarsi. Ma immediate sono scattate le verifiche e così, nella giornata di ieri, è stata notificata al titolare del locale la sanzione e la segnalazione alla Procura per la violazione dell’articolo 16 del TULPS che recita testualmente” Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati allo esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall’autorità”. Ma i controlli sono continuati, serrati, in tutta la giornata e continueranno nelle prossime.