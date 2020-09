Banff Centre Mountain Film Festival World Tour in Veneto riparte

Confermate le nuove date a Padova, Vicenza, Treviso, Belluno, Bassano e Verona.



Numerosi gli ospiti in sala

21 settembre – Treviso – The Space Cinema Silea

22 settembre – Padova – The Space Limena

23 settembre – Vicenza – The Space Torri di Quartesolo

28 settembre – Bassano del Grappa – Metropolis Cinemas

29 settembre – Belluno – Cinema Italia

5 ottobre – Verona – The Space Cinema Lugagnano di Sona



Riparte il Banff Film Festival World Tour e tornano in Veneto, dal 21 settembre al 5 ottobre, le migliori pellicole del mondo di cinema di montagna e avventura.

Appuntamento a Treviso, il 21 settembre, a Padova, il 22, a Vicenza, il 23, a Bassano del Grappa, il 28, a Belluno il 29 e a Verona il 5 ottobre.



I biglietti acquistati in occasione del tour primaverile, poi spostato, rimangono validi e le prevendite per tutte le serate sono già aperte online.

Le proiezioni saranno effettuate in più sale per garantire il distanziamento sociale, nel rispetto delle normative vigenti.





Il Banff Centre Mountain Film Festival World Tour, presenta sullo schermo le 10 migliori pellicole selezionate tra i film finalisti all’omonima manifestazione canadese.



Il pubblico che prenderà parte alle serate avrà modo di rivivere il viaggio di 375 km in solitaria lungo le rapide dei fiumi dell’Himalaya di Nouria Newman (The Ladakh Project); vedere il biker scozzese superstar Danny MacAskill nell’inconsueta veste di baby sitter (Danny Daycare); superare simbolicamente il confine tra USA e Messico grazie all’incontro tra lo slackliner americano Corbin Kunst dal lato del Texas e il messicano Jamie Maruffo (The Immaginary Line); raggiungere una delle regioni più remote dell’Antartide con lo snow kite insieme a Leo Houlding, Jean Burgun e Mark Sedon con l’obiettivo di scalare la cima della montagna più remota del pianeta (Spectre Expedition); ripercorrere le tappe che hanno portato Hilaree Nelson e Jim Morrison a completare la prima discesa con gli sci del Lhotse fino ai 6400 m del campo 2 sulla quarta montagna più alta del mondo (Lhotse 8516 m).



In occasione delle serate ci saranno anche degli ospiti: in occasione della serata padovana Luca Gandolfo, del Gruppo geografico esplorativo La Venta, a Belluno l’alpinista Luca Zardini, Ambassador La Sportiva, e a Verona la guida alpina Nicola Tondini, Ambassador Ferrino.



Sarà disponibile inoltre anche per l’edizione italiana del Banff Mountain Film Festival World Tour l’edizione limitata dello scaldacollo Buff, realizzato dall’azienda fondata di Joan Rojas, con l’illustrazione dell’artista statunitense John Fellows.



Il programma completo dei film che saranno proiettati nel corso di ogni serata è disponibile sul sito https://www.banff.it/



I biglietti sono in vendita online sul sito ufficiale del Banff Centre Mountain Film Festival World Tour Italy al prezzo di 15€ (più diritti di prevendita), presso i punti vendita Vivaticket (elencati sul sito http://www.vivaticket.it) oppure telefonando al call center 892234.