Bando di concorso per realizzare il nuovo manifesto per “Il Giro della Rua”

Fino al 6 giugno è possibile partecipare al bando di concorso per realizzare la nuova grafica del manifesto per “Il Giro della Rua” che si terrà il prossimo 14 settembre in centro storico a Vicenza. Possono partecipare, singolarmente o in gruppo, i giovani con meno di 25 anni di età residenti nella provincia di Vicenza.

La grande festa dei vicentini, inserita dal 2013 nel registro regionale delle feste storiche, animerà il centro storico con la tradizionale sfilata che percorrerà il centro storico fino a piazza dei Signori dove proseguiranno i festeggiamenti.

Gli elaborati grafici per illustrare l’evento consisteranno nella predisposizione di manifesto, locandina e cartolina, in formato digitale e cartaceo e dovranno contenere elementi riferiti al manufatto della Rua ed elementi distintivi della città di Vicenza. I dettagli sono pubblicati nel bando che si trova nel sito www.comune.vicenza.it nella sezione Pubblicazioni on line, Altre gare e avvisi al link https://www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/223881

Ogni partecipante potrà presentare un solo elaborato che dovrà pervenire entro il 6 giugno 2019 alle 13 in formato cartaceo all’Ufficio protocollo del Comune di Vicenza, corso Palladio 98, 36100 Vicenza, entro le ore 24 in formato digitale all’indirizzo partecipazione@comune.vicenza.it.

La giuria sarà composta da rappresentanti del Comitato per la Rua Vicenza e del Comune di Vicenza. La scelta dell’elaborato avverrà sulla base dell’originalità, della chiarezza comunicativa e del richiamo creativo agli elementi caratterizzanti il tema della Rua, oggetto dell’elaborato. Il vincitore, a cui andrà il premio di mille euro, sarà decretato entro il 18 giugno.

Informazioni: partecipazione@comune.vicenza.it, 0444221561, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 18.