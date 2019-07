Banditi sequestrano e picchiano uomo ed ex moglie nella loro villa

Un uomo e la sua ex moglie sono stati legati, malmenati e derubati da quattro banditi nella tarda serata di domenica in una villa di via del Municipio a Campodoro in provincia di Padova. L’uomo era andato a trovare l’ex moglie, con la quale era in buoni rapporti. I banditi, approfittando del fatto che la porta fosse aperta, sono entrati e li hanno aggrediti. Dopo averli malmentati (all’uomo è stato sferrato un pugno) i ladri hanno cercato soldi ma alla fine sono scappati con un bottino di circa 1000 euro. L’uomo e l’ex moglie sono riusciti a liberarsi e a chiamare aiuto all’1.