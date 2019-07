Fanno esplodere bancomat nella notte: via 690 euro ma danni ingenti

I Carabinieri della Stazione di Campiglia dei Berici, alle 3.30 circa di stanotte, a seguito dell’attivazione del sistema di allarme antintrusione sono intervenuti ad Agugliaro, in via Zanella, presso la filiale della Cassa Rurale ed Artigiana – Credito Cooperativo di Brendola dove, poco prima, ignoti avevano fatto deflagrare lo sportello ATM sottraendo il denaro disponibile (690 euro), in fase di quantificazione, per poi dileguarsi a bordo di un’auto non meglio indicata. A seguito dello scoppio l’appartamento sovrastante, di proprietà di un 63enne del luogo, ha subito lievi danni in corso di valutazione. Le indagini dei militari dell’Arma sono in corso, anche attraverso l’esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della filiale e di eventuali testimoni presenti nella zona.

