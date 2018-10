Banca Popolare – Rucco: “Avanti con i risarcimenti in manovra”

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Banca popolare, sindaco Rucco: “Avanti con i risarcimenti in manovra”

Massima collaborazione del Comune anche in relazione alla logistica del processo

Banca popolare, il sindaco Francesco Rucco è tornato questa mattina sul tema dei risarcimenti dichiarando: “Faccio pubblicamente appello al presidente del consiglio Giuseppe Conte, dopo quanto gli ho già rappresentato nel nostro incontro in Russia, affinché nella manovra sia previsto il fondo da un miliardo e mezzo in tre anni da ripartire con i criteri annunciati. Ogni forma di serio ristoro a chi è stato duramente colpito da questa vicenda sarà sostenuta e promossa dalla mia amministrazione”.

Il sindaco ha inoltre annunciato la volontà di agevolare, per quanto di competenza comunale, le prossime fasi del processo: “Nelle prossime ore approfondirò con il presidente del Tribunale Alberto Rizzo le problematiche logistiche legate alla fase dibattimentale, che si aprirà il primo dicembre. Il Comune darà tutto il suo supporto affinché il processo si svolga nel migliore dei modi, in città o in altra sede a noi vicina”.