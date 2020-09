Bambino veronese svenuto in classe a causa della mascherina: la smentita del Miur

La notizia del bambino con mascherina che sviene in classe a Verona è diventata virale in poche ore in questi giorni. Si è parlato infatti di un bimbo che il primo giorno di scuola si è sentito male in una scuola primaria del veronese a causa della mascherina. Ma le cose non sono andate come viene raccontato da alcune testate: il dispositivo di protezione individuale, infatti, non c’entra nulla con il malore. Innanzitutto il piccolo, ora, sta bene.

Poi Affari Italiani ha ricostruito la storia contattando il Ministero dell’Istruzione che ha dato la versione dei fatti ufficiale, confermata e molto differente. Innanzitutto non si trattava del primo giorno di scuola (quindi non il 14 settembre), ma della settimana precedente quando in quell’istituto avvenivano le giornate di pre-accoglienza. Inoltre, il dispositivo di protezione non c’entra nulla: il bambino, infatti, non ha indossato la mascherina durante la permanenza all’interno dell’Istituto (esattamente come dice il protocollo in fase di staticità, cioè quando si è seduti in classe). Insomma, si è trattato di un malore improvviso, non riconducibile all’uso della mascherina, utilizzata solo in alcuni frangenti di quella mattinata. Alcuni siti di informazione, dopo la smentita ufficiale del Miur, hanno rimosso la notizia, mentre in altri, anche nazionali, è ancora presente.