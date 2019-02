Incidente choc in centro: bimbo investito da bus, è grave

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO —-> Un autobus ha investito poco fa un bambino in piazza Castello. Nelle nostre immagini, i primi concitati momenti dopo l’investimento. Dalle prime frammentarie notizie sembra che il bambino, di 2 anni circa, sia stato investito mentre attraversava la strada col nonno, non si sa se per una svista dell’autobus o perché sfuggito al controllo del parente. Il piccolo è stato portato all’ospedale in codice rosso. Ora è ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva pediatrica. Pare che non sia in pericolo di vita ma ha riportato gravi lesioni agli arti inferiori. In particolare avrebbe un piede rimasto gravemente ferito dallo schiacciamento, un’altra ferita ad una gamba. Il bimbo è sempre stato cosciente.

La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute.