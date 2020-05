Bambino di 6 anni cade dal secondo piano

Grave incidente oggi pomeriggio a Santorso (Vicenza) dove un bambino di 6 anni è precipitato dalla finestra di un appartamento al secondo piano. Il bimbo, secondo una prima ricostruzione, stava giocando con alcuni cuginetti quando si è sporto troppo dalla finestra, cadendo rovinosamente a terra. E’ scattato immediatamente l’allarme e il bambino è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale San Bortolo di Vicenza dove è stato ricoverato in terapia intensiva pediatrica. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita, ma la prognosi rimane riservata. Sull’episodio indagano i carabinieri.