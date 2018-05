Bambini non vaccinati: preside ne lascia a casa tre

La proroga per mettersi in regola con i vaccini è scaduta anche in Veneto il 30 aprile, ma nonostante si ipotizzino circa 21mila minori ancora completamente scoperti non vi sono state ad oggi vere esclusioni degli inadempienti da scuole e asili. A Padova, tuttavia, la preside dell’Istituto comprensivo “Donatello”, Lucia Marcuzzo, ha chiesto a tre famiglie di tenere a casa dai prossimi giorni i figli non ancora vaccinati. Non si sarebbe di fronte però ad una chiara opzione anti-vaccini da parte delle famiglie, ma di un ritardo nella prenotazione dell’appuntamento chiesto all’Usl. La preside ha già detto alle famiglie che i figli potranno rientrare quando sarà pronta la documentazione richiesta.