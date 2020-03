Balotelli: archiviata l’accusa di violenza sessuale

La Procura di Brescia ha firmato la richiesta di archiviazione per Mario Balotelli, accusata di violenza sessuale da una 19enne veneta, accusata a sua volta di estorsione nei confronti del calciatore per avergli chiesto 100 mila euro per non riferire ai giornali di gossip che lei era minorenne all’epoca del loro flirt. La ragazza, infatti, secondo il pm non è credibile.