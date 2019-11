Balotelli alle Iene: “Non ho accusato il Verona né la Curva, ma poche teste di… Tifosi dell’Hellas simpatici”

“Non è bello ma non ho accusato il Verona, non ho accusato la Curva del Verona, ma pochi scemi che lo hanno fatto e li ho sentiti. Ho accusato quei coglioni e basta. Di sicuro non erano due o tre perché li ho sentiti dal campo”: lo ha detto ieri sera Mario Balotelli nell’intervista a “Le Iene”. “Dico la verità, i tifosi del Verona sono stati anche simpatici, perché lo sfottò ci sta, anche se vuoi distrarre un giocatore, lo puoi fare in mille modi, ma non con certi cori, quello no. Non sono diverso da altri giocatori ai quali hanno fatto gli stessi cori, gli stessi ululati. Sono italiano, dovrei tornare in nazionale. quelli che fanno queste cose sono sempre pochi, ma ci sono, sono delle teste di c..zo. Lo sfondo razzista non ci sta mai”.



Il giudice sportivo di Serie A, intanto, ieri ha disposto la chiusura per una giornata effettiva di gara, con decorrenza immediata, del settore denominato ‘poltrone est’ dello stadio Bentegodi di Verona per i ‘buù razzisti contro l’attaccante del Brescia, Mario Balotelli. In mattinata Il Verona calcio aveva deciso di mettere al bando Luca Castellini dallo stadio fino al 2030.

I cori contro Balotelli in Verona-Brescia sono stati «chiaramente percepiti, oltre che dal calciatore, anche dal rappresentante della Procura federale posizionato in prossimità», ma dopo di questi «si sono levati, da parte dei tifosi assiepati nell’attigua curva sud, cori di sostegno, seguiti da un lungo applauso». Le motivazioni del giudice sportivo sul caso Balotelli fanno proprie le indicazioni del rapporto della procura Figc, e sottolineano come la decisione di chiudere per un turno senza condizionale il settore est della curva dello stadio di Verona sia stata presa «impregiudicata ogni attività d’indagine in corso per l’individuazione dei responsabili».