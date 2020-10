Badante ruba e usa il bancomat dell’anziano assistito: denunciato

Un badante moldavo di 37 anni, C.S., è stato denunciato da una famiglia vicentina per aver usato illecitamente il bancomat dell’anziano che accudiva. L’uomo, che viveva con un anziano in zona Riviera Berica ed aveva un contratto regolare comprensivo di vitto e alloggio, aveva usato da giugno a settembre il bancomat dell’anziano, per un totale di spese di 3mila euro. Denunciato ai Carabinieri, è stato anche riconosciuto in alcuni frame durante i prelievi. Mentre la perquisizione nella sua stanza ha fatto rinvenire sia il bancomat dell’assistito che gli scontrini dei prelievi. Il 37enne è stato quindi denunciato per furto aggravato da prestazione d’opera e uso indebito di carta di credito.