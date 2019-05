Bacia un bambino: maestra indagata

Una maestra vicentina di 41 anni è sotto indagine da parte della procura di Vicenza in seguito alla denuncia sporta da un bambino che all’età di 10 anni (ora frequenta le scuole medie) sarebbe stato oggetto di attenzioni sconvenienti da parte dell’insegnante. La vicenda è ricostruita nell’edizione odierna de Il Giornale di Vicenza. Sotto accusa alcuni atteggiamenti come l’invio di messaggini e un paio di baci a stampo. La 41enne sarebbe indagata per tentata violenza sessuale su minorenne e nell’ipotesi più lieve di molestie. La donna, che continua la sua attività in classe e che è definita come ‘apprezzata maestra della scuola’ respinge ogni accusa. Il bambino avrebbe confermato quanto accaduto allo psicologo.