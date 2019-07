Baci ad alunno di 11 anni: maestra sospesa

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

La maestra vicentina 40enne indagata per violenza sessuale nei confronti di un alunno di 11 anni è stata sospesa dall’insegnamento dopo che la dirigente scolastica ha accolto la richiesta dell’ufficio contenzioso del Provveditorato agli Studi di Vicenza e del Veneto. La notizia è riportata nell’edizione odierna de Il Giornale di Vicenza. L’insegnante, precaria, non potrà quindi tornare in classe. Nel frattempo la vicenda giudiziaria procede, con l’esame delle chat fra l’insegnante e l’alunno che hanno fatto insospettire i genitori e allertare i carabinieri. Il caso scoppiò un anno fa. L’insegnante ha sempre negato ogni accusa, riferendo che i messaggi erano risposte affettuose a messaggi del bambino, il quale avrebbe confermato di aver ricevuto dei baci, anche sulle labbra, dall’insegnante.