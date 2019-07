Babygang semina il terrore in spiaggia a Jesolo: 3 bagnini all’ospedale (FOTO ESCLUSIVA)

Scena da Far West ieri in spiaggia a Jesolo. Una baby gang di almeno trenta minorenni, italiani e nordafricani ,è piombata in spiaggia seminando il panico, assaltando i bagnini, picchiati selvaggiamente: tre di loro sono finiti all’ospedale. All’origine del feroce assalto, una vendetta: alcuni componenti della banda, poco prima, in piazza Trieste, avevano occupato le sdraio degli ospiti, ed erano stati allontanati. Poi avevano occupato le torrette dei bagnini e anche da lì erano stati giustamente mandati via. Sono in corso le indagini per identificare tutti i componenti della banda di picchiatori, che sarebbero tutti minorenni. Alcuni di essi, già individuati dai carabinieri, sono trevigiani. Nella foto adeguatamente corretta per privacy, scattata da un bagnante presente sul posto, un momento conciato. Il fotografo improvvisato è poi scappato impaurito, ma ha portato la foto testimonianza alle forze dell’ordine.