Baby gang lancia immondizia contro un autobus: denunciati due quattordicenni

Il Giornale di Vicenza riporta un altro atto di vandalismo fatto da ragazzini appartenenti ad una baby gang, sempre contro la SVT. Dopo le botte ad un controllore dell’autobus in viale Roma e dopo il lancio di sassi contro i mezzi al Villaggio del sole, ieri ai Ferrovieri i ragazzini avrebbero lanciato immondizia contro il parabrezza di un altro mezzo, all’incrocio tra viale Sant’Agostino e via Vaccari, nel tardo pomeriggio di lunedì. Due ragazzini di 14 anni, residenti nella zona, sono stati denunciati. I due sono stati segnalati alla procura per i minorenni di Venezia, ma la polizia sta cercando di risalire anche agli altri membri del gruppo.

I ragazzini si sarebbero accaniti contro un autobus della linea 4, lanciando immondizia poco dopo che il mezzo ha passato il panificio Filippini. La conducente ha comunque mantenuto il controllo dell’autobus e ha accostato a lato strada, chiamando immediatamente il 113. La questura ha ricevuto la chiamata e dirottato la pattuglia, che sul posto si è fatta descrivere gli autori del fatto. Richiesto il supporto di un altro equipaggio sono cominciate le ricerche, terminate poco dopo quando i poliziotti hanno individuato un gruppo di ragazzini. Tra loro, anche due quattordicenni che corrispondevano alla descrizione fatta dalla conducente, che successivamente li ha anche riconosciuti.

In questura, raggiunti dai genitori, la polizia ha segnalato alla procura i due ragazzini, ma la sezione volanti si pone un diverso obiettivo: identificare tutti gli appartenenti alla baby gang, che nello stesso pomeriggio ha colpito, sempre con un sacchetto dei rifiuti, anche un’automobile della stessa zona.