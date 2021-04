Baby gang, a Schio atti vandalici commessi da giovanissimi

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Come riportato da Il Giornale di Vicenza, nella notte di domenica a Magré i membri di una baby gang hanno vandalizzato l’isola ecologica di via Cristoforo, per poi colpire gli arredi esterni del Windy Caffè. I ragazzi poi hanno minacciato un residente che aveva cercato di fermarli.

L’isola ecologica in via Cristoforo sono stati ribaltati alle 19:30, mentre i tavolini del bar nell’ora successiva.

Non è la prima volta che succedono questi fatti: la chiesa di San Benedetto, in viale Roma, è stata spesso teatro di festini a base di alcolici. La baby gang sarebbe composta da cinque-sei minorenni, comprese due ragazze.