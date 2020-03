Azzeramento dei contagi: ecco le previsioni per le regioni italiane. In Veneto fra una settimana

Entro un mese l’Italia potrebbe raggiungere l’azzeramento dei contagi. Questo in base ad uno studio dell’Einaudi Institute for Economics and Finance, basato sui dati relativi all’epidemia nel nostro Paese raccolti fino ad oggi. Per quanto riguarda la Lombardia la data fatidica potrebbe essere il 22 aprile, ma per altre regioni, come il Veneto, anche prima. Il picco sarebbe la prossima settimana e l’azzeramento dei contagi completo nel territorio nazionale per metà maggio (dal 5 al 16 maggio). L’ultima delle regioni a liberarsene sarebbe la Toscana. Lo studio è pubblicato nell’edizione odierna del Corriere della Sera.

La prima in ordine di tempo dovrebbe essere il Trentino-Alto Adige, il 6 aprile. Il 7 aprile la Basilicata, Liguria e l’Umbria. Per quanto riguarda il Veneto sarebbe il 14 aprile, due settimane dopo (il 28 aprile) l’Emilia Romagna.

Nessuna previsione invece per Marche, Molise e Sardegna poiché mancano dati sufficienti per fare una proiezione