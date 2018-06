AZIENDE – Truckpooling, è vicentino il sito che spedisce al prezzo più basso in Italia

Trovare l’hotel, il volo aereo o l’assicurazione più economici nell’era digitale è semplice quanto fare click. Oggi il mondo online offre numerosi siti in grado di incrociare la domanda specifica dell’utente con le migliaia di offerte e, attraverso ingegnosi algoritmi, pescare in questo mare magnum la soluzione migliore, per prezzo e qualità. La tipologia dei prodotti e dei servizi offerti è la più svariata, mentre per quanto riguarda la comparazione di prezzi delle spedizioni i siti si contano sulla punta delle dita e sono molto limitati per offerta e servizi proposti.

Ma ecco che da Bassano, arriva una novità che rivoluziona la ricerca online dei corrieri. Si chiama Truckpooling.it ed è il sito comparatore e creatore di spedizioni che permette di trovare il miglior corriere in assoluto per convenienza o servizio. A ideare e sviluppare il rivoluzionario software che fa riferimento al sito www.truckpooling.it è Logistic Net, specializzata in logistica in outsourcing, già nota per l’utilizzo di innovative tecnologie 4.0.

Il portale, la cui nuova versione è appena stata lanciata online, è in grado di gestire esigenze di trasporto molto particolari ed entro pochi mesi potrà essere utilizzato anche da aziende, con prezzi differenziati rispetto all’utente privato in base al numero di spedizioni o altri parametri. Sarà presentato ufficialmente a Rimini questa settimana, dal 21 al 23 giugno, nel corso del Web Marketing Festival dedicato alle innovazioni digitali, qui infatti si radunano i pionieri dell’online da tutta Europa.

L’amministratore delegato Matteo Vaccari: “Il nuovo sito è molto semplice e intuitivo. Permette a tutti di trovare online il servizio su misura più conveniente sia in Italia che all’estero, comodamente seduti sul divano di casa”. La nuova piattaforma è stata infatti sviluppata in versione “mobile” per un veloce uso anche su smartphone o tablet. “Sono stati poi inseriti una serie di servizi accessori tra i quali l’assicurazione della merce trasportata o il pagamento in contrassegno anche all’estero, utile per chi, ad esempio, compra online e vorrebbe pagare al momento del ricevimento fisico del materiale. Inoltre – aggiunge – per massima trasparenza non è necessario registrarsi al sito per poter vedere le tariffe di vendita. Senza dimenticare la novità assoluta dei punti di ritiro o raccolta: chi non può attendere il corriere a casa può consegnare o ritirare il proprio pacco in uno dei tanti esercizi convenzionati, dal tabacchino al bar”.

E se l’utente sbaglia un ordine o ha dubbi? Attraverso il canale diretto tra gli operatori del customer care e le filiali di zona dei vari corrieri Logistic Net può agire tempestivamente direttamente dove c’è stata la segnalazione e risolvere velocemente il problema: “La forza di Truckpooling – chiude Vaccari – è nel riuscire a trovare in tempo reale la soluzione più economica e aderente alle esigenze degli utilizzatori e al contempo offrire un costante servizio di assistenza, spesso carente o addirittura nullo nelle varie proposte low cost”.