AZIENDE – Torna alla famiglia la gestione operativa di Afv Beltrame Group Spa

Si è completato l’intenso periodo di riposizionamento efficientamento e rilancio di AFV Beltrame Group Spa che ha comportato un riadeguamento del footprint produttivo. Oggi l’azienda è in ottimo stato di salute. Ha riconquistato posizioni di leadership internazionale nei suoi segmenti di mercato, laminati mercantili e profili speciali. I costi operativi sono stati migliorati e la qualità della produzione ha raggiunto livelli di eccellenza. Il 2018 si chiuderà con risultati estremamente positivi favoriti anche da una congiuntura internazionale molto positiva.

L’azienda negli ultimi anni si è dotata di una forte struttura manageriale sia a livello di funzioni sia a livello di gestioni territoriali integrata in un GEC Group Executive Council. Antonio Beltrame, attuale Presidente, assume anche il ruolo di Amministratore Delegato con l’obiettivo di continuare a rafforzare la posizione competitiva dell’azienda e del suo management team: “Il gruppo ringrazia sentitamente il Dr. Riccardo Garré, che esce per un’altra esperienza professionale, per il suo straordinario contributo”.