AZIENDE – Fonte Margherita premiata ai Foodcommunity

É Denis Moro, titolare di Fonte Margherita, a ricevere il premio per il Best Practice Management durante i Foodcommunity Awards 2018, una selezione di eccellenze imprenditoriali del food & beverage su scala nazionale. La motivazione riconosce il valore dell’importante rilancio dell’antica Fonte Margherita e, più recentemente, dello storico brand Melegatti: due imprese con radicamento produttivo nel Veneto ma ben conosciute per la loro qualità in tutta Italia.

“É una grande soddisfazione – dichiara Denis Moro – ricevere questo premio, nonchè un riconoscimento al valore del lavoro di squadra che portiamo avanti con Nicola Sartore, imprenditore esperto nell’ambito delle operations e socio con cui condivido la straordinaria esperienza di Fonte Margherita. Abbiamo sempre creduto che sono le persone a fare le imprese e in questa azienda stiamo crescendo un team giovane e qualificato che ha entusiasmo e voglia di confrontarsi con tutte le sfide quotidiane che solo il rilancio di una antica e preziosa sorgente di acqua minerale può dare. Da poco sono anche coinvolto come manager nel rilancio di Melegatti, un marchio dolciario veronese denso di tradizione e di prestigio che dal 1894 custodisce il brevetto per il pandoro. Assieme al presidente Giacomo Spezzapria stiamo costruendo un team di lavoro che sarà sempre più inserito in una organizzazione orizzontale dotata di una accentuata focalizzazione su qualità e innovazione”.

I Foodcommunity Awards, frutto di continue ricerche sul campo da parte della redazione dell’omonima rivista, ogni anno premiano le imprese, gli imprenditori e gli chef italiani che si sono contraddistinti per l’originalità della visione e per l’importanza dell’attività svolta.