AZIENDE – FIAMM Energy Technology, accordo con Asso Ricambi

L’evento fieristico Automechanika 2018 tenutosi a Francoforte dal 11 al 15 Settembre scorso ha fatto da cornice al rinnovo dell’accordo di partnership tra l’azienda vicentina rappresentata da Nicolò Gasparin (Executive Vice President Sales & Marketing Mobility Power Solutions) e Giancarlo Brentegani (Direttore Commerciale Aftermarket Italia) ed il Consorzio Asso Ricambi rappresentato dal proprio Presidente Sig.ra Adele De Paulis e dal proprio Direttore Generale Giampiero Pizza. Si conferma quindi una storica partnership che vede FIAMM a fianco del Consorzio da molti anni. Gli associati potranno quindi contare su un rapporto di partnership consolidato con FIAMM Energy Technology Spa per il reciproco sviluppo dei propri business. I ricambisti di Asso Ricambi potranno infatti fare affidamento, per la crescita delle vendite, sul portafoglio prodotti e marchi dell’azienda vicentina recentemente entrata nell’orbita del gruppo Hitachi. “E’ con piacere che rinnoviamo questo accordo con Asso Ricambi” – ha affermato Nicolò Gasparin – “un Consorzio che ha un’anima vera e promuove da sempre iniziative di valore ai propri associati consentendo loro di poter crescere e di innovare”. “Il rinnovo dell’accordo con FIAMM Energy Technology” – ha reso noto Giampiero Pizza, Direttore Generale di Asso Ricambi – “nasce dalla richiesta degli associati di continuare ad avere partner qualificati nel segmento specifico delle batterie per auto e veicoli industriali. Siamo convinti che questa collaborazione continuerà ad arricchire e completere l’offerta proposta dai nostri associati”.