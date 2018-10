AZIENDE – Comete Gioielli dona dei gioielli a Team for children Vicenza Onlus

Grande emozione oggi alla Pediatria del San Bortolo di Vicenza, dove Marta Muraro di Comete Gioielli ha consegnato a Team for children Vicenza Onlus i primi braccialetti della linea “Comete”, recentemente lanciata a Vicenzaoro dalla testimonial Alessia Marcuzzi, con l’accattivante e forte slogan: “C’è una Stella che brilla solo per Te”.

Soddisfatta la presidente di Team for children Vicenza Onlus, Coralba Scarrico, non trattiene l’emozione e fa notare come “dopo il coronamento del progetto Vicenza Ospitale, grazie al quale ospitiamo le famiglie di bambini ricoverati all’Ospedale civile di Vicenza, questo segno di solidarietà da parte di una grande azienda vicentina ci riempie di gioia. L’immagine della stella è sinonimo di vita e speranza oggi e domani, quindi crediamo sia la metafora giusta per dare a tanti genitori un po’ di conforto, che si può trovare anche in un semplice dono”.

Concetti condivisi anche da Marta Muraro di Comete Gioielli: “ognuno di noi in cielo ha una stella che gli da sicurezza e lo sostiene. Vogliamo che questo gioiello riesca trasferire a chi lo indossa fiducia e speranza, quindi far sentire meglio”.

Per dare continuità al messaggio recentemente lanciato a Vicenzaoro, quindi, Comete Gioielli ha pensato di donare questa “Stella” a chi è in difficoltà. Così l’azienda orafa vicentina ha donato un importante quantitativo di braccialetti che saranno destinati alle famiglie con bambini ricoverati in Pediatria a Vicenza.

"Non è soltanto un gioiello – conclude la presidente Scarrico – ma un portafortuna e speriamo che questo segno di sensibilità manifestato da un'azienda vicentina possa produrre altre analoghe buone pratiche. Se è vero, infatti, che ciascuno di noi ha in cielo una stella che lo veglia, è altrettanto vero che fare del bene fa bene".