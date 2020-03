Azienda padovana si converte: dai libri alla produzione di ‘mascherine’ per la popolazione

Non sarebbero vere e proprie mascherine, ma “schermi protettivi” per bocca e naso della popolazione per limitare il contagio negli spostamenti necessari, come quelli per andare a fare la spesa. L’ok ufficiale a procedere deve ancora arrivare, ma Grafica Veneta, colosso della stampa di libri in provincia di Padova, comunica di essere pronta a produrre questi strumenti di protezione (che comunque della “mascherina” hanno la forma) destinati non al personale medico ma alla popolazione, per cui scarseggiano i dispositivi di protezione individuale. È ancora tutto in divenire, fanno sapere dall’azienda, dal momento che è prevista per metà settimana una risposta da parte delle autorità competenti – fra cui il ministero della Salute – per l’autorizzazione alla produzione e alla distribuzione su vasta scala. Per il momento, come riporta il Mattino di Padova, gli esperti della sanità e della protezione civile hanno giudicato positivamente le capacità di filtraggio dei prototipi presentati dall’azienda di Trebaseleghe. Secondo indiscrezioni, si legge sul quotidiano veneto, Grafica Veneta sarà in grado di produrre un milione di pezzi al giorno; due milioni di “mascherine” sarebbero già destinate – in dono – alla regione Veneto.

“Per poterle definire mascherine – commentano da Grafica Veneta – servono autorizzazioni e certificazioni che l’azienda spera di ottenere nel più breve tempo possibile per procedere operativamente e con tutte le garanzie del caso. In un contesto confermato di pandemia si tratta di dotare la cittadinanza di schermi e strumenti che possano aiutare a limitare il contagio negli spostamenti di primaria necessità”. Questi strumenti di protezione individuale verrebbero prodotti grazie a una riconversione delle fustellatrici e delle macchine da legatoria, riferiscono dall’azienda, e i materiali da utilizzare per la produzione potrebbero essere sia la carta che il tessuto non tessuto. In attesa del visto si stampi del ministero della Salute.