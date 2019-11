Azienda di materia plastiche in fiamme, il Sindaco: “Rimanete in casa e chiudete le finestre” (FOTO&VIDEO)

AGGIORNAMENTO H 9.40 — Come riferisce il sindaco Paolo Polati: “E’ in atto un incendio nella ditta Rotogal snc di via Cavour. Sono già stati allertati Arpav e Vigili del Fuoco secondo il piano di protezione comunale ed è stato attivato il centro di coordinamento comunale (COC) presso l’ufficio del settore tecnico. Si consiglia di rimanere chiusi in casa tenendo chiuse porte e finestre fino a nuove indicazioni”. Le squadre arrivate da Cittadella, Vicenza e Padova con 9 automezzi e 25 operatori sono riusciti dopo circa due ore a circoscrivere l’incendio, evitando il coinvolgimento totale dell’azienda. Le operazioni di soccorso sono coordinate dal comandante dei vigili del Fuoco Vincenzo Lotito.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO —-Brucia dall’alba una azienda di materia plastiche di San Pietro in Gu, ai confini tra Padova e Vicenza. Un’imponente colonna di fumo nero dalle 7.30 si innalza dalla ditta Rotogal Snc, azienda leader nella produzione di nastri adesivi. I pompieri sono in loco in forze per tentare di arginare il rogo, che fa temere il disastro ambientale dal momento che la ditta lavora anche con materie plastiche e colle. Il fumo è visibile da diversi chilometri di distanza. I soccorritori sono al lavoro. Al momento non si hanno ulteriori notizie su eventuali feriti.