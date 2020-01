Avvocato vicentino dà in escandescenze e aggredisce giudice

Un avvocato bassanese di 50 anni (A.G.) ha tentato di aggredire stamane il giudice tutelare della Prima Sezione Alberto Barbazza nel Tribunale di Treviso. L’avvocato, che avrebbe dichiarato di avere problemi di salute e di stare per morire, è stato bloccato dalle forze dell’ordine prima di aggredire il giudice. Successivamente avrebbe aggredito i carabinieri e colpito un’infermiera. E’ stato infatti portato in ospedale per un trattamento sanitario. Causa della sua reazione sarebbe il rinvio di un’udienza, poi smentito. La rabbia sarebbe scattata dopo che l’avvocato, entrato in aula, ha trovato il giudice impegnato in un altro incontro. Avrebbe quindi iniziato a imprecare e strattonare il giudice cercando di colpirlo.

E’ stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.