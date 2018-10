Avviso orale del questore a 25enne vicentino: “Basta armi giocattolo”

Il questore di Vicenza Giuseppe Petronzi ha firmato un avviso orale nei confronti di un vicentino di 25 anni, M.B., residente in strada Casale a Vicenza. IL giovane si è reso recentemente protagonista di due episodi nei quali ha utilizzato o impugnato armi giocattolo.

Il primo risalente allo scorso 10 ottobre, quando sparò con una scacciacani all’esterno della Pizzeria Belvedere di Strada Casale (LEGGI ARTICOLO: Spari e panico in pizzeria: denunciato 25enne), il secondo risalente al 21 ottobre, quando si aggirava con una pistola a biglie per via Torino a Vicenza (LEGGI ARTICOLO: 25enne con pistola a biglie in giro per la città).

L’avviso orale è una misura di prevenzione specifica e riferita in questo caso al possesso di armi giocattolo, softair o scacciacani, manganelli telescopici, etc… che possono rappresentare un pericolo per l’incolumità degli altri se usate in modo improprio. Il giovane, in seguito a perquisizione di domicilio, era stato trovato in possesso di diversi dispositivi di questo genere.

Il mancato rispetto dell’avviso orale può portare all’applicazione di misure più afflittive (ndr. pesanti) nei confronti del soggetto che ne è colpito.