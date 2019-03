Avvicina un 14enne e gli ruba lo smartphone

Un ragazzino di 14 anni si è presentato in questura per denunciare il furto dello smartphone. Il giovanissimo, residente a Longare, si trovava martedì 5 marzo alle 21 circa in Contrà Pedemuro San Biagio con un suo coetaneo, quando è stato avvicinato da due ragazzi di circa 20 anni. Secondo la ricostruzione del ragazzino, uno dei due ragazzi, di colore, avrebbe attaccato bottone con i due ragazzini e quando ha visto che il 14enne stava scrivendo un messaggio con il cellulare (di marca Samsung) gli ha chiesto di poterlo prendere per visionarlo. Di fronte al rifiuto del 14enne, con una mossa fulminea gliel’avrebbe strappato di mano iniziando a visionarlo e lanciando, sempre secondo quanto racconta la vittima, occhiate minacciose. Quando il ragazzino ha iniziato a chiedergli di restituirlo, l’ignoto 20enne gli avrebbe gridato “Stai fermo lì sennò ti faccio male!” per poi dileguarsi.