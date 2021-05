Aveva rubato alla cooperativa 32.000 euro: denunciato 49enne

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

La Guardia di Finanza di Treviso ha denunciato alla Procura della Repubblica un 49enne residente a Venezia, dirigente di una cooperativa con sede nel trevigiano. Il motivo è legato al fatto che l’uomo, tra il 2015 e il 2020, si sarebbe impossessato di “borse lavoro”, stanziate per programmi di riabilitazione sociale e occupazionale, per 32 mila euro.

L’uomo, approfittando del ruolo ricoperto nella cooperativa, ha sistematicamente falsificato le firme di numerosi detenuti, in modo da far figurare che questi avessero ricevuto il denaro in contanti. La segnalazione della frode è arrivata dagli stessi operatori della cooperativa.

L’uomo si è quindi dimesso e ha restituito parte della somma, ma dovrà comunque rispondere per il reato di appropriazione indebita.