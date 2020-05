Aveva più di un chilo di cocaina con sé: arrestato per spaccio

Nella mattina del 4 maggio, le Volanti della Questura di Vicenza sono intervenute in via Bedeschi dove era stata segnalata un’attività di spaccio di in strada.

Gli operatori della Polizia di Stato bloccavano il soggetto corrispondente alle descrizioni fornite dalla Centrale Operativa: BODINI Erjon, nato in Albania, 39 anni e residente in un condominio in zona.

All’esito della perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di un involucro contenente presunta sostanza stupefacente, confezionata in un pacchetto di plastica assicurato con del nastro adesivo alla cintura, che aveva occultato sotto alla maglietta. La perquisizione, estesa all’appartamento ed all’autovettura, ha rinvenuto ulteriore materiale sottoposto a sequestro.

Successivamente, il locale Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica ha confermato che la sostanza stupefacente risultava essere cocaina del peso complessivo di circa 1,2 kg.

L’uomo è stato quindi indagato in stato di arresto e posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa della convalida del GIP.