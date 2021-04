Aveva picchiato un anziano: 25enne condannato a due anni e cinque mesi

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Due anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione: questa la pena inflitta ad Akar Alberto Fontanarosa per aver picchiato un pensionato vicentino di 73 anni al Mercato Nuovo.

Il fatto era avvenuto lo scorso 14 settembre: Fontanarosa aveva messo ko l’anziano con un pugno in faccia, per poi prenderlo a calci mentre questi era a terra. Tuttavia, il condannato, che aveva già precedenti e problemi con la droga, è comunque riuscito ad ottenere in tribunale uno sconto di un terzo della pena.