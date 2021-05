Aveva fatto da “basista” per una rapina andata a male: arrestato

Operazione congiunta della Polizia di Stato di Vicenza assieme a quella di Milano, coordinate dalla Procura della Repubblica di Vicenza: nella mattinata di ieri, a Verona, è stato arrestato un uomo di origine foggiana che, secondo la ricostruzione del G.I.P, lo scorso 27 gennaio aveva fatto da “basista” per un tentativo di furto in una villa di Lonigo.

L’uomo aveva segnalato ai suoi tre complici (tutti di origine balcanica: uno sloveno, un bosniaco e un kosovaro) la villa dell’imprenditore, operante nel settore delle pelli, sostenendo che vi si sarebbe potuto trovare una quantità ingente di denaro. Informato su molti dettagli, il “basista” aveva poi parlato ai complici della presenza di telecamere e dell’allarme, nonché degli itinerari della vittima e dei famigliari.

L’uomo aveva anche accompagnato i complici in un hotel dove avevano potuto registrarsi senza lasciare il documento d’identità. Il 27 gennaio, i tre stranieri (ancora in stato d’arresto) erano stati fermati dagli agenti della Squadra Mobile di Milano, supportata dalla Questura di Vicenza: nella tarda serata di quel giorno, i tre si erano diretti verso l’obiettivo designato e, sfruttando l’oscurità, avevano tentato di entrare nel periodo. Tuttavia, gli agenti erano appostati intorno alla villa e riuscirono a bloccare uno dei tre, per poi fermare gli altri due sulla strada provinciale per Verona.