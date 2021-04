Aveva dato della “vacca” alla vicina, multato per 1000 euro

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Come riportato dal Giornale di Vicenza, un cittadino vicentino di 39 anni è stato multato per 1000 euro per aver dato della “vacca” alla sua vicina di casa, una pensionata di 76 anni.

I fatti risalgono a tre anni fa quando, durante l’assemblea comunale della palazzina, che si trova nella zona est della città, la situazione si è scaldata a causa di alcuni mancati pagamenti da parte di alcuni inquilini. Al termine della riunione, l’uomo si è avvicinato alla donna e le avrebbe detto: «lei è solo una vacca, si vergogni per quello che ha detto» e successivamente avrebbe più volte ripetuto l’ingiuria.

Per il reato d’ingiuria, non più perseguibile penalmente, è ancora possibile, per la parte lesa, chiedere un risarcimento, che è quello che ha fatto l’anziana signora: la pensionata aveva chiesto 2000 euro e il tribunale gliene ha accordati 1000.