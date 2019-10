Aveva 351 uccellini nel freezer tra capinere e pettirossi, cinciallegre e usignoli: nei guai un bracconiere

CRONACA

Capinere, pettirossi, cinciallegre e usignoli del Giappone. Alcune delle specie protette trovate all’interno di un freezer per un totale di 351 uccellini. Questa la scoperta della polizia nella zona est dell’alta Lessinia, nei guai un bracconiere.

L’operazione è partita dopo che è stata trovata una rete tesa tra i ciliegi in un campo. A quel punto le indagini si sono svolte secondo modalità “vecchia scuola” tra appostamenti e osservazioni.

Nel corso di un appostamento il bracconiere è stato “pizzicato” in flagranza di reato in quanto l’uomo si è portato sul posto per verificare la presenza di eventuali catture.

Gli agenti sono, così, entrati in azione. Dopo aver identificato l’uomo, la polizia ha eseguito una perquisizione domiciliare.

A casa sono state trovate alcune gabbie contenenti uccelli da richiamo, tutti detenuti abusivamente e privi di fascette di identificazione.

Gli animali sono stati subito liberati, mentre sono state trovate altre dieci reti per uccellagione.

Nel corso dei controlli ecco, poi, la scoperta: 351 uccellini conservati nel congelatore, compreso diverse specie protette.

Il contenuto del freezer è stato sequestrato, mentre il bracconiere è strato denunciato per la violazione della legge sulla protezione della fauna selvatica e furto venatorio in quanto sprovvisto di licenza di caccia