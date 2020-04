Avanti con i “furbetti” delle norme anti-Covid: altri multati a Camisano

Anche nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Vicenza hanno proseguito nei controlli finalizzati ad individuare eventuali trasgressori che non si sono attenuti alle prescrizioni riguardanti il divieto di uscire dall’abitazione o dai rispettivi comuni. Al riguardo a Camisano Vicentino, i Carabinieri della locale Stazione hanno multato:

un 39enne residente in paese perché non forniva giustificato motivo circa lo spostamento dall’abitazione ed inoltre perché si trovava alla guida di un’autovettura senza avere mai conseguito la patente;

un 34enne residente in paese ed un 28enne residente a Tombolo (PD) rispettivamente per non avere indossato i dispositivi di protezione individuale e non aver fornito giustificato motivo circa lo spostamento dal comune di residenza.