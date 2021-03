Autostrada Padova-Vicenza: clandestini trovati in un camion

Durante un controllo della Polizia Stradale di Padova lungo il tratto autostradale Padova-Vicenza, un camion condotto da un autista rumeno è stato fermato fra Grisignano di Zocco e Vicenza Est in direzione Milano. Gli agenti, durante il controllo, hanno sentito dei rumori provenire dal cassone del mezzo. Al suo interno si nascondevano 4 immigrati clandestini, due provenienti dall’Afghanistan e due dal Pakistan. I quattro sono stati condotti in questura a disposizione dell’Ufficio Immigrazione. Non sono ancora chiari i provvedimenti presi a carico dell’autista. (in aggiornamento)